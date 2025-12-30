В Новгородской области ввели режим повышенной готовности

Снегопад привел к обесточиванию 321 населенного пункта

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели власти Новгородской области из-за массовых отключений электричества. Сильные снегопады привели к обесточиванию 321 населенного пункта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дронов.

"В связи с нарушением электроснабжения на территории Новгородской области с 30 декабря введен режим повышенной готовности. На данный момент без электричества остаются 321 населенный пункт в 11 округах, в которых проживают 4 522 человека, а также семь социально значимых объектов. Для проведения аварийно-восстановительных работ задействована 51 бригада - 203 человека и 57 единиц техники", - написал Дронов.

Для ускорения восстановления подачи электроэнергии в регион направляются пять дополнительных аварийных бригад из Псковской и Вологодской областей, а также Республики Карелия. В работе задействованы силы всех оперативных служб региона, резюмировал Дронов.

28 декабря поступила информация об отключении электроснабжения на территории четырех муниципальных образований Новгородской области. Основными причинами стали обрывы линий электропередачи после обильных снегопадов.