Дмитриев подарил спортинвентарь детям в рамках "Елки желаний"

Новый год - это время, когда можно исполнять желания, делать простые и добрые дела, отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подарил спортинвентарь трем детям в рамках акции "Елка желаний". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Дмитриева, в 2025 году он снова с радостью присоединился к акции "Елка желаний", которая проходит в России с 2018 года. По его словам, Новый год - это время, когда можно исполнять желания, делать простые и добрые дела. "Мне выпала возможность исполнить мечты сразу трех ребят. Александр, 4 года, мечтает о шведской стенке с гамаком - теперь у него дома будет место для движения, игр и новых маленьких побед. Тимофей, 12 лет, хочет SUP-борд. Пусть впереди будут вода, спорт, уверенность в себе и чувство свободы. Савва, 7 лет, получит спортивный комплекс с турником и кольцами, чтобы расти активным, сильным и любознательным", - написал он.

Как отметил Дмитриев, очень хочется, чтобы у каждого ребенка было ощущение праздника и вера в то, что мечты сбываются - особенно под Новый год.

"Рад быть частью этого волшебства! <...> Всех с наступающим!" - добавил он.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Росмолодежи и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников СВО. Акция также проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Все желания детей исполняются в предновогодний период и во время новогодних праздников.