В Карелии умерла ветеран Великой Отечественной войны Октябрина Леонова

Ей было 102 года

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 декабря. /ТАСС/. Почетный гражданин Петрозаводска ветеран Великой Отечественной войны Октябрина Леонова умерла в возрасте 102 лет. Об этом сообщили в администрации столицы Карелии.

"Скончалась почетный гражданин Петрозаводска Октябрина Ивановна Леонова. Ветерану Великой Отечественной войны было 102 года. <...> Администрация города выражает искренние соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении.

Октябрина Ивановна родилась 5 сентября 1924 в Петрозаводске. После окончания школы с самого начала войны она работала на заготовке дров, копала окопы. В 1943 году поступила на военную службу в звании рядовой, где прошла обучение в школе радистов, воевала в составе Карельского фронта, 2-го Белорусского фронта. "Радистка Октябрина Ивановна была разведчиком-слухачом, обладающим очень острым слухом. За одну из ответственных разведывательных вылазок в стан врага и в связи с успешным ее завершением была награждена медалью "За отвагу". Это высшая награда для рядового", - отметили в городской администрации.

На войне Октябрина Леонова познакомилась со своим будущим мужем, а после ее окончания вместе с ним переехала на Камчатку, куда мужа назначили на секретную службу при штабе дивизии. Затем пара переехала в город Бузулук Оренбургской области, а в 1960-е вернулась в Петрозаводск.

Октябрина Ивановна работала в Минфине Карелии начальником инспекции Госстраха Ленинского района Петрозаводска вплоть до выхода на пенсию. После она много лет занималась административной работой в организациях общепита. Общий трудовой стаж Октябрины Ивановны составляет более 45 лет.

Леонова награждена медалью "За отвагу", орденом Отечественной войны, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медалью "За освобождение Белоруссии" и другими памятными и юбилейными медалями.