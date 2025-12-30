Адвокат Карапетяна сообщил, что бизнесмен встретит Новый год на свободе

Суд изменил меру пресечения на домашний арест

ЕРЕВАН, 30 декабря. /ТАСС/. Российский бизнесмен Самвел Карапетян, находящийся под арестом в Армении с 18 июня, выйдет на свободу, суд изменил меру пресечения на домашний арест. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов бизнесмена Рубен Акопян.

"В отношении Карапетяна применены альтернативные меры пресечения - домашний арест, залог и запрет на выезд", - сообщил Акопян.

11 декабря Апелляционный антикоррупционный суд отклонил жалобу защиты Карапетяна о незаконности продления ареста в качестве меры пресечения и ходатайство прокуратуры. 24 декабря защита Карапетяна, арестованного ранее в Ереване по обвинению в призывах к захвату власти, подала кассационные жалобы на решение Апелляционного суда от 11 декабря касательно избрания ему меры пресечения.

Арест Карапетяна

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и потом неоднократно продлевал арест. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, на время был закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Ранее Совет защиты Карапетяна сообщил, что 22 июля чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал правительство Армении воздержаться от шагов, направленных на экспроприацию принадлежащей Карапетяну компании "Электрические сети Армении". В правительстве Армении заявили, что по вопросу "Электросетей" приоритет отдадут собственному законодательству.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении на заседании 17 ноября лишила лицензии компанию "Электрические сети Армении". В течение предстоящих трех месяцев будет определена дальнейшая судьба компании. Как заявили в КРОУ, либо владелец и государство договорятся о процедуре передачи компании государству, либо же компания перейдет под госконтроль.