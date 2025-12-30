Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что в городе все спокойно

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в районе Стрелецкой бухты и мыса Сарыч, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 21:00 в районе Стрелецкой бухты и мыса Сарыч флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор города отметил, что в Севастополе все спокойно.