Всероссийский Дед Мороз поздравил сотрудников ТАСС с Новым годом

Дед Мороз также призвал всех россиян начать новый год с чистого листа

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области поздравил сотрудников ТАСС с Новым 2026 годом.

"Дорогие мои сотрудники ТАСС, поздравляю вас всех с Новым годом и с новым счастьем! Желаю всего самого наилучшего и хорошего, здоровья крепкого, богатырского, благополучия, удачи, хороших репортажей, ну и, конечно же, чтоб желания ваши тоже исполнялись", - пожелал он.

На пресс-конференции в ТАСС Дед Мороз призвал всех россиян начать новый год с чистого листа, а все горести и обиды оставить в уходящем году.