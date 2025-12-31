ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Всероссийский Дед Мороз поздравил сотрудников ТАСС с Новым годом

Дед Мороз также призвал всех россиян начать новый год с чистого листа
05:00
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области поздравил сотрудников ТАСС с Новым 2026 годом.

"Дорогие мои сотрудники ТАСС, поздравляю вас всех с Новым годом и с новым счастьем! Желаю всего самого наилучшего и хорошего, здоровья крепкого, богатырского, благополучия, удачи, хороших репортажей, ну и, конечно же, чтоб желания ваши тоже исполнялись", - пожелал он.

На пресс-конференции в ТАСС Дед Мороз призвал всех россиян начать новый год с чистого листа, а все горести и обиды оставить в уходящем году. 

