В Териберку из-за закрытия дороги организовали колонны со спецтехникой

Автоподъезд к популярному среди туристов селу остается закрытым из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Автоподъезд к популярному среди туристов селу Териберка остается закрытым из-за непогоды. Были организованы колонны для проводки автомобилей и транспорта во главе со спецтехникой, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Мурманской области.

"30 декабря будут сформированы колонны для организованной проводки транспорта от 32-го км автодороги Кола - Серебрянские ГЭС до села Териберка и поселка Туманный в 20:00 мск, в обратном направлении - в 22:30 мск ориентировочно, по возвращении первой колонны", - говорится в сообщении.

Мурманскавтодор обратился к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора.

Синоптики фиксируют сильный ветер до 20 м/с на побережье Кольского полуострова (Мурманская область). Температура минус 11-16 градусов, при прояснениях до 26 градусов мороза.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села, расположенного в 120 км от Мурманска на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает вплоть до конца мая. Практика перекрытия дороги к Териберке - регулярная, однако периодически возникают ситуации с туристами, которых непогода застает в пути. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу на дороге из Териберки в Мурманск.