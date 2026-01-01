Более 20 машин и 4 БПЛА пополнили транспортный парк МЧС в ЛНР в 2025 году

В 2026 году ведомство продолжит получать технику, отметил генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов

ЛУГАНСК, 1 января. /ТАСС/. Транспортный парк ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике в 2025 году пополнили 4 беспилотника и более 20 различных машин. Как сообщил ТАСС начальник ГУ МЧС России по ЛНР, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов, в 2025 году в ведомство впервые поступил пожарный насосно-рукавный автомобиль.

"В текущем году транспортный парк главного управления пополнился на 25 единиц, из них 6 единиц пожарных автомобилей, 11 единиц автомобильной техники, 1 единица инженерного вооружения, 4 силовые электростанции, 4 беспилотных летательных аппарата, также было получено плавсредство. В боевой расчет уже встали 2 беспилотных летательных аппарата и 6 специальных транспортных средств. <…> Среди поступивших образцов имеется и техника, ранее не использовавшаяся в регионе, как пример - пожарный насосно-рукавный автомобиль", - сказал он.

Кацавалов уточнил, что в 2026 году ведомство продолжит получать технику и дооснащать свой транспортный парк в соответствии с планами МЧС России.