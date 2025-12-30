В Воронеже отремонтировали дом, где бывала Ахматова

ВОРОНЕЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Историческое здание в центре Воронежа, в котором в 1936 году останавливалась поэтесса Анна Ахматова, капитально отремонтировали под архитектурным надзором. Об этом сообщила пресс-служба Министерства архитектуры и градостроительства Воронежской области.

"Под авторским архитектурным надзором проведен капитальный ремонт исторического здания в центре Воронежа. Речь идет о здании по улице 20 лет ВЛКСМ, 59. До революции усадьба принадлежала садоводству купца Иоганна Карлсона, улица тогда носила название Поднабережной. В феврале 1936 года в доме останавливалась поэтесса Анна Ахматова", - говорится в сообщении.

Здание было возведено в период с 1879 по 1881 год, принадлежало семейству выходцев из Риги Карлсонов и было частью известного на всю империю садоводческого хозяйства. В 1918-1919 годах одноэтажное здание перестроили в трехэтажное, его заселили сотрудники сортосеменного хозяйства, созданного на базе садоводства. С проживавшим здесь агрономом Федором Маранцем, позднее репрессированным, был дружен Мандельштам, у него, в квартире 29, и остановилась Ахматова, приехавшая навестить ссыльного поэта в Воронеж. В посвященном этому приезду стихотворении "Воронеж" Ахматова упоминает памятник Петру I, находящийся напротив этого дома.

Объект включили в областную программу капитального ремонта, к работе над проектом реконструкции подключили архитекторов из бюро "ПАСП" во главе с Андреем Тютеревым. Как основу концепции выбрали исторический контекст без стилизаций и имитаций. Благодаря организации авторского надзора за ходом работ все удалось сделать в точности с проектом. В рамках капитального ремонта были демонтированы стены, обновлены внутренние коммуникации, заменены двери, смонтирована система автоматической пожарной сигнализации и выполнена чистовая отделка помещений.

"Фасад выполнен в спокойной светло-серой штукатурке, которая позволила зданию гармонично вписаться в окружающую застройку. На первом этаже рустовка, карнизы по периметру, барельефы-наличники, с отсылкой к классике и сохранением современного характера решений. Интерьеры подчеркивают идею фасадов, монохромная черно-белая палитра дополнена теплой текстурой натурального дерева", - рассказали в пресс-службе Минархитектуры.

Авторский надзор должен стать обязательным при реализации максимально большого числа объектов, особенно в тех случаях, когда речь идет об объектах социальной инфраструктуры, считает заместитель председателя областного правительства Константин Кузнецов, посетивший отремонтированное здание. Отмечается, что в нем с 1950-х годов прошлого века традиционно располагались медучреждения, в последнее время - городская клиническая поликлиника №1.