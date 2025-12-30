Более 24,7 млн россиян получили предновогодние выплаты

Выплаты получили 16,1 млн пенсионеров и 8,6 млн семей с детьми

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Предновогодние выплаты в России получили 16,1 млн пенсионеров и 8,6 млн семей с детьми, выбравших для зачисления средств банковский счет. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда.

"Предновогодние выплаты получили 16,1 млн пенсионеров и 8,6 млн семей с детьми. Социальный фонд 25, 26 и 30 декабря досрочно перечислил на карты пенсии, социальные выплаты и детские пособия, которые должны были прийти с 1 по 12 января. "Почта России" во время праздников доставляет средства по обычному графику", - сказал глава Социального фонда Сергей Чирков, слова которого приводятся в сообщении.

Досрочная выплата включает в себя все категории пенсий: страховые, социальные и накопительные. Пенсионеры получат свои выплаты автоматически, без необходимости обращения в пенсионный фонд. Для тех, кто получает пенсию через почту, даты выплат останутся неизменными: доставка на дом начнется с 3 января, а также средства можно будет получить в почтовых отделениях, подчеркнули в ведомстве.

Среди детских пособий, которые россияне получили досрочно в конце декабря, - единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и пособие на первого ребенка до 3 лет. Также средства были перечислены беременным женщинам, оформившим единое пособие, и семьям призывников, уточняется в сообщении.

В период с 1 по 14 января через почту пенсии и прочие выплаты получат 7,1 млн пенсионеров и 200 тыс. семей с детьми, отметили в пресс-службе.

Обычный график выплаты пенсий через банки возобновится с 13 января.