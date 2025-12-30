В Харцызске ДНР по нацпроекту капитально отремонтировали молодежный центр

Объект является филиалом Центра развития молодежных инициатив

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Молодежный центр Харцызска открылся после капитального ремонта, который провели по нацпроекту "Молодежь и дети". Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи ДНР.

"Сегодня в Харцызске мы открыли молодежный центр площадью 526 кв. м - современное пространство с залами на 200 и 50 человек, коворкингом и полностью оснащенной инфраструктурой, созданное в рамках программы "Регион для молодых" национального проекта "Молодежь и дети". При содействии региона-шефа Нижегородской области проведено благоустройство прилегающей к молодежному центру территории", - приводит пресс-служба слова министра молодежной политики ДНР Дениса Шимановского.

Отмечается, что объект является филиалом Центра развития молодежных инициатив. Планируется, что от харцызского центра будут формироваться новые экскурсионные маршруты к ключевым природным достопримечательностям региона.