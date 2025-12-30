Национальный центр исторической памяти создаст реестр зарубежных захоронений в РФ

Руководитель НЦИП Елена Малышева отметила, что "эта работа не является новой" ни для государства, ни для Национального центра

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Национальный центр исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации с начала 2026 года получает полномочия по охране зарубежных захоронений на территории России, для подобных мест памяти планируется создание информационного реестра. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель НЦИП, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Это постановление принято буквально несколько дней назад, поэтому для нас первый этап еще впереди: полномочия вступают в силу с 1 января 1926 года. Наделение центра этими полномочиями - это прежде всего обращение к тому, что формирует историческую память, к местам памяти. И эту сферу необходимо не просто институализировать в лице Национального Центра, но еще и провести мониторинг, своеобразный аудит и создать информационную базу, с которой можно было работать, реестр таких мест. Именно на это и будет направлена первоочередная работа Национального центра в следующем году", - сказала она.

Малышева отметила, что "эта работа не является новой" ни для государства, ни для Национального центра. "Существует уже очень большой задел в этом направлении и со стороны министерства обороны, со стороны министерства иностранных дел. Есть большая практика работы на местах, в регионах, в федеральных округах. Поэтому мы говорим о консолидации этих усилий и создании общей консолидированной перспективы работы на площадке Национального Центра исторической памяти теперь уже как оператора", - добавила она.

"Нам нужно все систематизировать таким образом, чтобы информация, которая сегодня носит еще отчасти разрозненный характер, приобрела государственный статус и была бы включена в систему государственных реестров. Это является необходимым условием для исторической памяти как особой категории, особой институции и основой национальной безопасности и суверенитета России", - заключила глава НЦИП.

