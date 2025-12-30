Херсонская область сохранит темпы ремонта дорог в 2026 году

Губернатор Владимир Сальдо отметил, что ВСУ продолжают попытки атаковать технику и бригады, задействованные в ремонте дорог к населенным пунктам у Днепра

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Херсонская область сохранит в 2026 году темпы ремонта дорог на уровне 2025 года, сообщил губернатор Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия".

"Работа продолжается и будет продолжаться, в следующем, 2026 году темпы ее не уменьшатся, а будут держаться на том же уровне. Сейчас уже более 12 млрд [рублей] освоено на ремонте всего дорожного хозяйства - и внутри населенных пунктов, и между населенными пунктами. Ведутся также работы по ремонту и приведению в нормативное состояние федеральных дорог магистральных", - сказал Сальдо.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины при этом продолжают попытки атаковать технику и бригады, задействованные в ремонте дорог к населенным пунктам у Днепра.

Ранее в министерстве транспорта и развития транспортной инфраструктуры сообщили ТАСС, что за 2025 год было восстановлено более 370 км дорог. По словам председателя правительства Херсонской области Семена Машкауцана, пока на 2026 запланирован ремонт 129 км дорог, однако работы планируется завершить уже летом и досрочно приступить к выполнению плана на 2027 год.