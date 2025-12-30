Жога пригласил две уральские семьи на хоккейный матч в рамках "Елки желаний"

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе отметил, что не только посмотрел матч вместе с детьми, но и познакомил мальчиков со спортсменами по окончании игры

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога исполнил мечту двух мальчиков в рамках акции "Елка желаний": дети вместе с семьями попали на хоккейный матч "Автомобилист - Лада", прошедший в Екатеринбурге. Об этом Жога рассказал в своем Telegram-канале.

"В канун Нового года исполнил мечты двух юных любителей хоккея с "Елки желаний". Пригласил их с семьями на игру "Автомобилиста" в Екатеринбурге. 8-летний Максим из Новоуральска - преданный болельщик команды. Со старшим братом он часто смотрит игры по телевизору, но на арене впервые. 9-летний Вова из Нижней Салды играет в хоккей, болеет за ярославский "Локомотив", но и к уральской команде относится с уважением", - написал он.

Жога добавил, что не только посмотрел матч вместе с детьми, но и познакомил мальчиков со спортсменами по окончании игры.