В порту Геническа в 2026 году проведут дноуглубительные работы

Порт не работал в регионе многие годы, отметил губернатор Владимир Сальдо

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Дноуглубительные работы планируется провести в Геническом морском порту Херсонской области в 2026 году для подготовки объекта к запуску, сообщил губернатор Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия".

"В следующем году планируется начать углубительно-очистительные работы, потому что [Генический] порт не работал многие годы. Порт был вообще остановлен, даже его возможности рыбопромышленные, по рыбной ловле. В следующем году рассчитываем, что начнем дноуглубительные работы. И восстановим работу этого порта", - сказал Сальдо.

Он добавил, что порты в Скадовске и Хорлах, которые не работают из-за активности Вооруженных сил Украины, также внесены в реестр Росморречфлота для восстановления и ввода в эксплуатацию после стабилизации обстановки.

"Генический порт, конечно, имеет больше потенциальной возможности. Это возможности судоходства между портами самого Азовского моря и выхода в Черное море через Керченский пролив", - подчеркнул губернатор.