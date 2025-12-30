В Москве и Подмосковье в ночь на 31 декабря будет идти снег

Наиболее активно снег будет падать в период до 03:00 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Снегопад будет идти в Москве и Московской области на протяжении всей предстоящей ночи. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Как ожидается, до утра снегопад будет идти, прирост снега может составить до 4 см, а количество выпавших осадков - 2-3 мм", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что наиболее активно снег будет падать в период до 03:00 мск. В Москве температура воздуха будет колебаться от минус 9 до минус 7 градусов, по области - от минус 10 до минус 5 градусов.

Синоптики не исключают, что и в последний день уходящего года снег может продолжиться, а столбики термометров на фоне слабого ветра покажут такую же температуру, что и ночью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что высота снежного покрова к Новому году в столице достигнет примерно 20 см. В частности, по его словам, на реперной станции ВДНХ высота снежного покрова уже достигла 15 см и в ближайшие дни она будет только увеличиваться. При этом уже сейчас на севере и северо-западе Московской области - в Клину, Дмитрове, Новом Иерусалиме, Волоколамске - высота сугробов достигла 20 см.