В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Как добавили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее в агентстве также отмечали, что аэропорт принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введенных ограничений.

"По независящим от аэропорта причинам во Внукове введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (региональным центром Единой системы организации воздушного движения РФ - прим. ТАСС) Международный аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ", - добавили в аэропорту.

Авиакомпании вносят коррективы в расписания и предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления пассажирского сообщения в сложившихся обстоятельствах, добавили в аэропорту. Кроме того, во Внукове порекомендовали уточнять статус рейсов через кол-центры авиаперевозчиков или в онлайн-расписании на официальном сайте аэропорта.