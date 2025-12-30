В КБР доля излечившихся от гепатита С за год составила 96%

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов пояснил, что в 2026 году планируется обеспечить таким же лечением не менее 86 пациентов

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Доля излечившихся пациентов с гепатитом С в Кабардино-Балкарии за год составила 96%. Всего курс противовирусной терапии прошли около 270 жителей республики, рассказал министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

"Активно реализуется региональный проект борьбы с гепатитом С. В амбулаторных условиях 80 пациентов прошли полный курс в 2025 году, и 190 пациентов в условиях дневного стационара в рамках ОМС также прошли полный курс противовирусной терапии. Плановые показатели превышены по всем показателям. Доля излечившихся от хронического гепатита, от обеспеченных [лечением], составила 96%", - сказал Калибатов.

Об этом говорили на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Кабардино-Балкарии, где подвели предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2025 год.

Руководитель ведомства пояснил, что в 2026 году планируется обеспечить таким же лечением не менее 86 пациентов.