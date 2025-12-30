В КБР почти 6 тыс. семей с детьми компенсировали часть родительской платы за детсад

Министр труда и социальной защиты КБР Тахир Тогузаев отметил положительную динамику

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Почти 6 тыс. семьей с детьми в Кабардино-Балкарии компенсировали часть родительской платы за посещение детского сада, рассказал министр труда и социальной защиты КБР Тахир Тогузаев.

"Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях выплачена 5,8 тыс. семьям на 10,5 тыс. детей на сумму свыше 77 млн рублей. Можно отметить положительную динамику в сравнении с аналогичным периодом 2024 года: нам удалось охватить более чем на тысячу семей больше", - сказал Тогузаев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Кабардино-Балкарии. На встрече подвели предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2025 год.