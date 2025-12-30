Уходящий 2025 год стал самым теплым за все время наблюдений в Москве

Самым жарким днем года в столице стало 11 июля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уходящий год в Москве стал самым теплым с 1779 года, когда в столице начали вести регулярные метеорологические наблюдения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

"Уходящий 2025 год стал самым теплым за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве, начиная с 1779 года. Среднегодовая температура воздуха впервые достигла здесь 8,6 градуса. Это на 0,4 градуса больше, чем в предыдущем 2024 году, который также стал рекордно теплым", - сказали корреспонденту ТАСС в вузе.

Холоднее средних значений последних десятилетий в 2025 году были только три месяца - май, июнь и август. Остальные десять превысили климатические нормы.

"Особенно теплыми выдались январь, март и ноябрь: они оказались теплее нормы на 6,2, 5,0 и 4,2 градуса соответственно", - пояснил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Рекордно теплым стал не только год в целом, но и его первый месяц: в минувшем январе среднемесячная температура достигла минус 0,02 градуса, впервые за всю историю наблюдений в Москве. Март стал вторым в ряду самых теплых мартов в Москве за последние 246 лет: теплее был только март в 2007 году. В течение 2025 года 19 дней стали рекордно теплыми за последние 147 лет - в январе, феврале, марте, апреле, июле, сентябре и ноябре.

Майский снег и ливень в июле

Метеорологи МГУ указали на то, что снежный покров в Москве полностью сошел уже 19 января, и до начала февраля его не было, что для середины зимы - чрезвычайно редкое событие.

"Погодными особенностями уходящего года стали крайне малоснежная зима 2024-2025 годов: наибольшая высота снежного покрова за весь холодный сезон составила лишь 23 см и была отмечена 9 апреля. Самый высокий снежный покров в апреле - редчайшее событие, явившееся своеобразным метеорологическим курьезом", - отметил Локощенко.

Почти бесснежным стал и конец 2025 года: устойчивый снежный покров образовался лишь 22 декабря, почти на месяц позднее обычного. При этом вернувшиеся весной холода привели к образованию 2 мая недолгого снежного покрова. Такое редкое явление, как майский снег, наблюдается в Москве второй год подряд.

Лето 2025 года оказалось близким к норме по температуре воздуха, но очень дождливым. 21 июля во время сильнейшего ливня в столице выпало 82,3 мм осадков - объем, ставший вторым в ряду наибольших за все время наблюдений университетской обсерватории, начиная с 1954 года.

Без сильных морозов

Самым жарким днем года в Москве стало 11 июля, когда воздух в городе прогрелся до 34,5 градуса. В течение лета столбик термометра поднимался до 30 и более градусов восемь раз.

"Суровых морозов в уходящем году не было, самая низкая температура составила минус 16,2 градуса. Она зафиксирована 24 декабря", - также уточнили в МГУ.