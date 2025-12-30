В Мурманской области в канун Нового года принудительно спустят лавины

МУРМАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Мурманской области принудительно спустят лавины на склонах горы Кукисвумчорр. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"31 декабря 2025 года в период с 12:00 мск до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах №43 (восточный склон горы Кукисвумчорр) и №229 (юго-западный склон горы Кукисвумчорр)", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС по Мурманской области призывает жителей быть внимательными и осторожными. Нахождение людей в зоне проведения работ категорически запрещено.