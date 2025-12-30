В обесточенные районы Запорожской области начали возвращать свет

Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Аварийные бригады начали возвращать свет в населенные пункты Запорожской области, обесточенные после атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Значительная часть населенных пунктов Запорожской области, в том числе часть Мелитополя, подключены к электроснабжению. Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. Прошу жителей области сохранять спокойствие, возможны кратковременные отключения в результате переключения сетей", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры. По его словам, всего были обесточены более 117 тыс. абонентов.

Ранее глава региона сообщил, что ВСУ нанесли более 20 ударов по энергосистеме Запорожской области, в результате чего большая часть региона осталась без света.