Социальный контракт стал доступнее для участников СВО и их семей

Они смогут открыть собственное дело без оценки среднедушевого дохода, сообщила пресс-служба Минтруда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Социальный контракт стал доступнее для демобилизованных участников специальной военной операции - они смогут открыть собственное дело без оценки среднедушевого дохода. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

"Для демобилизованных ветеранов заключение соцконтракта на открытие собственного дела будет осуществляться без оценки среднедушевого дохода. Также при необходимости они смогут пройти дополнительное обучение или повышение квалификации. Размер государственной поддержки достигает 350 тысяч рублей. Это позволит поддержать их предпринимательскую активность, реализовать трудовой потенциал и улучшить качество жизни наших защитников", - рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Помимо этого, предусматривается возможность подписания социального контракта и прилагаемой к нему программы социальной адаптации, а также возможность подачи отчетных документов в электронном виде. Это сделает процедуру контроля за реализацией социального контракта более быстрой и удобной для всех граждан, получающих его.