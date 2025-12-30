По делу арестованного в Польше Бутягина собрали деньги на первые слушания

Сумма сбора составила €33 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Собраны €33 тыс. на оплату работы адвоката на первых трех слушаниях по делу арестованного в Польше археолога Государственного Эрмитажа Александра Бутягина. Первые слушания могут состояться в начале января, сообщили близкие Бутягина в Telegram-канале "Адвокат для Александра Бутягина".

"На сегодняшний день, 30.12.2025, собрано €33 000. <...> По предварительным расчетам, собранных средств должно хватить на - оплату работы адвоката в январе (€25 000) - самый затратный месяц, предстоят три судебных слушания", - говорится в сообщении.

Оставшимися собранными деньгами - €8 тыс. - близкие Бутягина оплатят аренду квартиры на три месяца "для ходатайства о выходе на поруки", переводы документов, сделанные аккредитованными польским судом переводчиками, и первую неделю работы адвоката в феврале.

На данный момент собрано лишь 26% средств от общей суммы, необходимой для оплаты адвокатов на весь срок судебного разбирательства и сопутствующих расходов.

"Дорогие друзья! Никогда не думал, что мне придется обращаться за денежной поддержкой, но обстоятельства сложились именно так. Я поражен тем количеством людей, которые выразили мне поддержку и помогли материально. Спасибо вам огромное! Я уже в неоплатном долгу перед вами. Адвокат непрерывно работает, надеюсь на его помощь", - приводятся в сообщении слова Бутягина.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.