Умерла внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг

Ей было 35 лет

Татьяна Шлоссберг © Amber De Vos/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Американская журналистка и внучка 35-го президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщила ее семья.

"Наша прекрасная Татьяна умерла сегодня утром. Она навсегда останется в наших сердцах", - говорится в публикации, размещенной на странице президентской библиотеки-музея имени Джона Кеннеди в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

22 ноября Шлоссберг опубликовала в журнале The New Yorker эссе, в котором рассказала о своей борьбе с лейкемией. Отмечается, что врачи поставили ей диагноз вскоре после родов.

Шлоссберг родилась 5 мая 1990 года в семье экс-посла США в Австралии и Японии Кэролайн Кеннеди и американского дизайнера и художника Эдвина Шлоссберга. Она писала материалы для американских СМИ на тему науки и экологии, в том числе для газеты The New York Times, журнала The Atlantic и агентства Bloomberg.