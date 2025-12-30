Turkish Airlines отменила более 60 внутренних рейсов 31 декабря из-за погоды

Проблем с международными рейсами не отмечено

АНКАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила об отмене из-за погодных условий свыше 60 внутренних рейсов, которые должны были вылететь 31 декабря.

"В связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями в восточной и центральной частях нашей страны 61 рейс, запланированный на 31 декабря, был отменен", - проинформировал в Х глава пресс-службы Turkish Airlines Яхья Устюн.

На онлайн-табло некоторых аэропортов значатся отмененными десятки рейсов между городами Турции, в том числе планируемых к вылету в Анкару, Стамбул и Анталью, а также из этих городов. Проблем с международными рейсами не отмечено. Отмены коснулись как Turkish Airlines, так и ее дочерней компании - лоукостера Ajet.

Турецкие метеорологи прогнозируют на ближайшие дни крупные снегопады в части провинций страны. Из-за погоды 31 декабря отменены занятия в 15 из 81 региона Турции, в основном в центральной и восточной части республики.