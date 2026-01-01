В Кириллове в Год лошади представили уникальную икону XVII в. с 15 конями

На иконе также изображены святые мученики Флор и Лавр, которых в Древней Руси почитали как небесных покровителей домашнего скота

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Кирилло-Белозерский музей-заповедник встретил Год Красной Огненной Лошади символически - вниманию посетителей представили редкую икону XVII века с изображениями святых и 15 разноцветных коней. Это единственная икона в собрании музея с таким количеством лошадей, сообщили ТАСС в музее-заповеднике.

"Памятник "Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре" XVII столетия, происходящий из деревянной церкви Ильи Пророка города Белозерска, мастерской Михаила и Димитрия белозерцев, можно увидеть в зале Архимандричьих келий. В центре иконы изображен архангел Михаил, слева и справа от него святые Флор и Лавр. В нижней части образа показан табун разноцветных лошадей с тремя коневодами. Это единственная икона в собрании музея, на которой изображено такое количество лошадей - 15 животных", - сообщила генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Юлия Веретнова.

Руководитель музея подчеркнула, что святых мучеников Флора и Лавра изображали с лошадьми, потому что в Древней Руси их почитали как небесных покровителей домашнего скота, в особенности лошадей. Основой для иконописного сюжета "Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре" стало устное предание. Оно повествует о том, как святые Флор и Лавр явились на помощь пастуху, потерявшему табун своих лошадей, и помогли ему найти пропажу.

Культ покровителей лошадей - святых Флора и Лавра - возник в древности на Балканах, отметили в музее. Примерно в XV веке он пришел на Русь, с этого времени начала складываться иконография. По преданию, братья-каменотесы Флор и Лавр жили во II веке в Иллирии (современная западная часть Балканского полуострова). В соседней стране они строили языческий храм, но постепенно, уверовав в Христа, стали проповедовать Евангелие. По окончании строительства храм посвятили Иисусу. За свою веру Флор и Лавр подверглись тяжким мучениям. Они были брошены в безводный колодец и засыпаны землей. По преданию, архангел Михаил научил их понимать язык лошадей и управлять ими.

Одной из традиций, связанных с почитанием Флора и Лавра как покровителей лошадей, стал молебен у конюшни. Хозяева приводили своих лошадей к церкви, где священник после службы совершал над ними специальный молебен, окроплял животных святой водой. Это действо, по поверьям, защищало скот от болезней и падежа на весь предстоящий год.

Икона "Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре" XVII века полностью отреставрирована. Ее размеры - 181 на 148 см.