В Самаре может появиться городская электричка как продолжение метро

Одна из приоритетных задач - развитие в городе метро из локальной ветки в полноценную магистраль, связывающую промышленные районы с историческим центром, отметили в министерстве строительства региона

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 1 января. /ТАСС/. Проект строительства метрополитена в Самаре предполагает создание городской электрички на базе железнодорожной инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в министерстве строительства региона.

"Дальнейшее развитие предполагает интеграцию метрополитена с наземным городским транспортом через создание сети современных пересадочных узлов, а также реализацию проектов городской электрички (наземного метро) на базе железнодорожной инфраструктуры", - сказали в министерстве.

Ранее профильный московский институт по заказу властей региона выполнил анализ транспортной схемы Самары.

В министерстве добавили, что в транспортной системе Самары метрополитену отводится роль основного скоростного каркаса, который должен стать фундаментом для единой мультимодальной сети города. При этом в качестве приоритетной власти рассматривают задачу развития метро из локальной ветки в полноценную магистраль, связывающую промышленные районы с историческим центром. Ввод в эксплуатацию строящейся станции "Театральная", запланированный на март 2027 года, должен стать ключевым этапом этого процесса и увеличить общий пассажиропоток в метро.

Самарский метрополитен начали строить в 1980 году. Регулярное движение пассажирских поездов началось в 1987 году. Действует одна линия метро протяженностью 11,6 км, на ней 10 станций. Станция "Театральная" должна стать 11-й, с ее открытием будет завершена первая очередь подземки. Станцию строят с 2022 года и должны были сдать в первом квартале 2024 года, но сроки переносили. 27 ноября завершилась проходка тоннеля новой станции "Театральная". Ее строительная готовность составляет 76%, завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец 2026 года.