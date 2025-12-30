Два следовавших из Москвы в Калининград самолета перенаправили в Санкт-Петербург

Причиной изменения маршрута стали метеоусловия в пункте прибытия

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Два самолета, следовавших из Москвы в Калининград, были перенаправлены на временную посадку в Санкт-Петербург. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Шереметьево, откуда данные самолеты вылетели.

"Два рейса перенаправлены в Санкт-Петербург", - сказала собеседница агентства, отметив, что причиной изменения маршрута стали метеоусловия в пункте прибытия.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер со скоростью до 28 м/с стал причиной задержек 24 авиарейсов на прилет и вылет в калининградском международном аэропорту Храброво.