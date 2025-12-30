Световые шоу, живая музыка и мастер-классы: как Москва будет встречать Новый год

В парках столицы пройдут свыше 3 тыс. праздничных мероприятий в новогодние каникулы

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Выступления музыкантов, барабанное шоу, диджей-сеты и танцевальные интерактивы пройдут к Новому году в Москве 31 декабря и в ночь на 1 января. Праздничные программы для гостей подготовили в том числе крупные культурные площадки города - Парк Горького, "Музеон", ВДНХ, "Лужники" кинопарк "Москино" и многие другие.

"Новогодняя ярмарка, ледяные скульптуры, горка для тюбинга и развлечения для всех возрастов ждут гостей с 11:00 до 18:00 в зимнем городке в "Лужниках". Для юных посетителей подготовили снежный спринт, для гостей от 5 до 14 лет - безопасную гоночную трассу с разным уровнем сложности и скорости. В Парке Горького в 22:00 пройдет барабанное шоу, с 23:30 до 01:30 - выступление коллектива проекта "Хор на весь двор", а с 02:00 до 02:45 - танцевальный интерактив под диджей-сет", - сообщается на портале мэра столицы.

Для гостей кинопарка "Москино" 31 декабря подготовили концерты, постановочные съемки, посвященные сказкам, а также зимние развлечения на катке и тюбинговой горке. В новогоднюю ночь планируется трансляция поздравлений и новогодних фильмов, катание на конной тройке. А в музее-заповеднике "Царицыно" с 21:00 до 01:00 гостей ждет танцевальный флешмоб на льду с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочных помощников.

В парке искусств "Музеон" днем откроется гастрофестиваль "Вкусные морозы", состоятся интерактивные игры. В павильоне "Фабрика подарков" пройдет программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, мастер-класс по созданию новогодних открыток, шоу "Театр кукол" и лекция-диалог об истории Нового года. Откроют свои двери 31 декабря и филиалы Московской усадьбы Деда Мороза в Измайловском парке, ландшафтном парке "Митино" и парке Олимпийской Деревни.

Также 31 декабря в 13:00 и 15:00, а также 1 января в 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30 на площади Революции в рамках проекта "Зима в Москве" покажут ледовый балет "Щелкунчик" по мотивам одноименного произведения Петра Чайковского. Его подготовила команда олимпийской чемпионки Татьяны Навки и обладателя Кубка четырех континентов Петра Чернышева, который выступил постановщиком шоу.

В пресс-службе АНО "Развитие парков" ТАСС сообщили, что видеопоздравления с Новым годом от президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина около полуночи 31 декабря покажут на медиаэкранах в семи столичных парках, в числе которых Парк Горького, сад им. Баумана, музей-заповедник "Кузьминки-Люблино", ландшафтный парк "Митино".

Новый год на ВДНХ

Как уточнили в пресс-службе ВДНХ, в новогоднюю ночь на главной выставке страны подготовлена программа "Портал в мир подарков", она начнется в 21:00 на Центральной аллее. Желающие смогут прокатиться на сказочных самоходных санях Деда Мороза, на сцене на площадке перед павильоном №1 "Центральный" выступят музыкальные группы, диджеи, пройдет световое барабанное шоу "Вольто". А ведущими мероприятия станут человек и искусственный интеллект.

На катке ВДНХ праздничная программа начнется в 22:00, на открытии гостям представят шоу-балет, затем можно будет посмотреть сказку на льду с диджей-сетами и выступлением джаз-бэнда. Праздничная программа на Центральной аллее продлится до 01:00, на катке она продолжится до 02:30.

Праздничные выходные

Свыше 3 тыс. праздничных мероприятий пройдут в новогодние каникулы в парках Москвы, сообщила пресс-служба АНО "Развитие парков". Например, 6 января в саду им. Баумана состоится "Зимняя парковая симфония", посетителей ожидает симфонический оркестр под открытым небом на катке с классическими композициями, а также аниматоры, спектакль и дискотека на льду. С 10 по 11 января в парке "Сокольники" организуют масштабный праздник "нового русского стиля" фестиваль "Фолково", в основу которого ляжет образ русской зимы как один из главных символов страны. Гостей ждут интерактивная зона с народными зимними забавами, играми и фольклорными представлениями от артистов, скоморохи и народные музыканты, снежные баталии и самый большой хоровод Москвы.

До 11 января 2026 года также проходит "Елка мэра" в Гостином дворе. Она проводится для детей, отличившихся в учебе, спорте, ставших лауреатами различных олимпиад, конкурсов и премий правительства Москвы, а также для ребят с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, и из семей участников специальной военной операции и из новых регионов России.