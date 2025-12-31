На Камчатке выявили хищение свыше 930 млн рублей, выделенных на инфраструктуру

Возбуждены уголовные дела

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Полицейские выявили хищение свыше 930 млн рублей, которые выделялись на развитие инфраструктуры Камчатского края, сообщает пресс-служба МВД России.

"Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Камчатскому краю выявлен ряд эпизодов хищений бюджетных средств. Установлены личности троих подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. <…> Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что генеральный директор подрядной организации из Санкт-Петербурга и его сообщники в 2022-2023 годах похитили свыше 930 млн рублей. Эти средства предназначались для реализации государственной программы по развитию инфраструктуры края.

В пресс-службе уточнили, что первый эпизод связан с заключением договора на технологическое присоединение к электросетям строящегося на Камчатке курорта международного стандарта. Вторым эпизодом стало причинение материального ущерба кредитной организации. Еще один факт связан с контрактом на реконструкцию котельной в Елизово Камчатского края, которая финансировалась из федерального бюджета.