В Москве усилили контроль за вывозом мусора на праздничные дни

К работе привлекут дополнительный персонал и выведут на линию резервные единицы спецтехники, отметил заммэра столицы Петр Бирюков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Контроль за своевременным вывозом мусора усилили в Москве на праздничные дни. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Согласно статистике, в период праздников и выходных дней увеличивается объем отходов на контейнерных площадках. Для того, чтобы обеспечить их своевременный вывоз, привлечем к этой работе дополнительный персонал и выведем на линию резервные единицы спецтехники", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что предусмотрено дежурство десяти аварийных бригад регионального оператора, которые смогут оперативно устранить перенакопление на площадках.

"Спецтранспорт для вывоза отходов будет приезжать в соответствии с установленным временным интервалом. График вывоза указан на информационной табличке, которая есть на каждой контейнерной площадке. В новогодние праздники в круглосуточном режиме будет работать горячая линия АО "Экотехпром", позвонив на которую можно сообщить о возникшей проблеме с обращением отходов", - добавил заммэра.

Программа раздельного сбора отходов реализуется в Москве шесть лет, ежегодно объемы собранного вторсырья растут. В период с января по сентябрь 2025 года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,3 млн тонн отходов.