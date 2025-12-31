Актера Канахина переобъявили в розыск по второму уголовному делу

Артист приговорен заочно к пожизненному лишению свободы за участие в нападении на Брянскую область и в боевых действиях против войск РФ в Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Актер Кирилл Канахин (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), заочно приговоренный к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область, переобъявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК. <...> Переобъявлен", - сказано в карточке разыскиваемого. Статья для переобъявления в розыск не уточняется.

Вместе с тем, в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Канахин переобъявлен в розыск по новому уголовному делу, которое рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде.

Канахин приговорен заочно к пожизненному лишению свободы за участие в нападении на Брянскую область и участие в боевых действиях против российских войск в Херсонской области.

Он снимался в сериалах "Глухарь", "Участковый" и других.