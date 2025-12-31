Глава Рослесхоза: первые лесные пожары могут начаться в России уже в январе

Возгорания возможны в Крыму, на Кавказе и на юге Приморского края, отметил Иван Советников

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Первые в 2026 году лесные пожары могут начаться уже в январе в Крыму, на Кавказе, а также на юге Приморского края. Об этом рассказал ТАСС руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

"В январе могут загореться южные территории, где, с одной стороны, нет снега, с другой стороны, нет дождей, и загорается сухая трава. Это Крым, Кавказ, самый юг Приморья. На эти регионы у нас приходятся зимние пожары. Они все небольшие, обычно беглые и низовые. Основной причиной возгораний становятся костры", - сказал Советников.

Он затруднился сказать, насколько пожароопасным будет предстоящее лето, но уточнил, что уже в феврале, исходя из запасов снега и долгосрочного прогноза погоды, можно будет делать подобные предположения.

"Уже в феврале-марте мы готовим силы и средства там, где ожидаются самые горячие события", - резюмировал глава Рослесхоза.