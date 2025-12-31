По техническим причинам остановили поезд "Ростов - Адлер"

Из-за произошедшего задерживаются еще 18 поездов

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Поезд "Ростов - Адлер" остановлен по техническим причинам в Краснодарском крае между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). В результате произошедшего задерживаются еще 18 поездов на время до 5 часов.

Об этом сообщили в Telegram-канале СКЖД.

"Сегодня 31 декабря, в 2 часа 5 минут, на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до 5 часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что специалисты предпринимают все необходимые меры для сокращения отставания поездов.