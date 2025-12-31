На юго-востоке Подмосковья полностью восстановили электроснабжение

В работах задействовали 65 энергетиков и 22 единицы спецтехники, сообщили в ПАО "Россети Московский регион"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Специалисты полностью восстановили электроснабжение на юго-востоке Подмосковья после автоматического отключения на высоковольтной подстанции. В работах были задействованы 65 энергетиков и 22 единицы спецтехники, сообщили в Telegram-канале ПАО "Россети Московский регион".

"В полном объеме восстановлено электроснабжение потребителей компании "Россети Московский регион" на юго-востоке Подмосковья, нарушенное в результате автоматического отключения на подстанции 110 кВ накануне вечером. Подача электроэнергии потребителям возобновлялась поэтапно", - говорится в сообщении.

Электроснабжение у трети оставшихся без электричества абонентов было восстановлено менее чем за полтора часа, отметили в компании. В работах были задействованы 22 бригады энергетиков и 22 единицы спецтехники. Общее количество задействованных энергетиков составило 65.

Как добавили "Россети Московский регион", при дополнительном осмотре было обнаружено повреждение высоковольтного оборудования, которое произошло в результате короткого замыкания.

"Для оперативного подключения потребителей к электроснабжению на время ремонтно-восстановительных работ на подстанции использовались 94 резервных источника электроснабжения. На период восстановительных работ в филиале "Южные электрические сети" был введен особый режим работы, предполагающий мобилизацию всех доступных сил и средств", - отметили в компании.

Там уточнили, что работы по возобновлению электроснабжения продолжаются для потребителей смежных сетевых организаций в прилегающих сетях.