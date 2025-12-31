Врач Тарасова рассказала, какой глинтвейн полезен для здоровья

Напиток не должен содержать алкоголь, при этом в него стоит добавить традиционные ингредиенты, такие как гвоздика, корица, имбирь, кардамон, мускатный орех, отметила доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского университета

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Польза правильно приготовленного безалкогольного глинтвейна заключается в содержащихся специях, которые оказывают микроциркуляционный и противоотечный эффекты. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

"Безалкогольный глинтвейн, приготовленный правильно, - полезный зимний напиток. Его польза - в специях и способе приготовления, а отсутствие алкоголя делает его безопасным для всех. В напитке присутствует согревающий и улучшающий микроциркуляцию эффект - за счет имбиря и корицы. Они "разгоняют" кровь, помогая согреться без алкоголя. Гвоздика, корица, имбирь, кардамон, мускатный орех - это природные стимуляторы пищеварения. Они усиливают секрецию желудочного сока и ферментов, уменьшают вздутие и метеоризм. Многие специи, особенно гвоздика и корица, обладают мягким мочегонным действием, помогая выводить лишнюю жидкость. А имбирь и витамин С из цитрусовых оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие", - сказала она.

Врач также добавила, что сделать безалкогольный глинтвейн по-настоящему полезным получится, если взять за основу гранатовый или вишневый сок и воду. Затем добавить палочки корицы, два-три бутона гвоздики, ломтик имбиря, кардамон, анис и мяту. Из фруктов стоит взять яблоки и апельсины, при этом рекомендовано избегать белого сахара. В качестве подсластителя в конце можно добавить немного меда. Важно не кипятить напиток, а довести до состояния "почти закипело" и томить на медленном огне 10-15 минут.