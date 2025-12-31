Юрист Рудакова предупредила о лишении прав за "опасный" новогодний декор авто

В частности, нельзя устанавливать фонарики красного цвета на передней части машины или белого цвета - на задней, а также украшения, имитирующие специальные сигналы оперативных служб

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Установка на автомобиль гирлянд или других светодиодных украшений может привести к серьезному административному наказанию, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет. Об этом ТАСС в преддверии Нового года сообщила юрист Елена Рудакова.

"Если водитель установит фонарики красного цвета на передней части автомобиля или белого цвета - на задней, это может вводить в заблуждение относительно направления движения транспортного средства в темноте. За такие действия может последовать лишение прав на срок от шести месяцев до одного года", - отметила эксперт.

Более суровое наказание, по ее словам, последует, если украшения будут имитировать специальные сигналы оперативных служб. За это можно лишиться прав на срок от года до двух лет.

Кроме того, установка украшений, затрудняющих чтение государственного регистрационного знака, также считается нарушением. За это предусмотрен штраф 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.