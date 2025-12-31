В МВД рассказали, как распознать фейковый звонок из военкомата

В числе признаков общения с аферистами упоминание единого реестра, электронных повесток и запугивание, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Упоминание в телефонном разговоре "единого реестра" или "электронных повесток" является признаком того, что общение ведется с мошенниками, а не с реальным сотрудником военкомата. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

В них выделено четыре основных признака, которые могут помочь понять, что звонок "из военкомата" фейковый. Одним из них является упоминание "единого реестра" или "электронных повесток". В МВД отметили, что реестр работает автоматически и не требует участия человека. Еще одним признаком мошенников, представляющихся сотрудниками военкомата, является запугивание. Например, неизвестный по телефону начинает угрожать повесткой или проблемами, которые могут возникнуть. В таком случае лучше прервать разговор, заблокировать входящий номер и сообщить о ситуации в полицию или Минцифры.

Также стоит быть внимательным, если звонок поступает с неизвестного номера. Мошенники часто звонят с обычных мобильных или скрытых номеров. Четвертым признаком фейкового звонка из военкомата является запрос кода из СМС. Мошенники от лица сотрудников военкомата могут, например, попросить назвать код, чтобы якобы подтвердить данные или обновить информацию.

В материалах МВД отмечается, что эти уловки являются обманом, их используют аферисты. Никогда не стоит сообщать коды из СМС неизвестным, подчеркнули в министерстве.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. В состав сведений реестра, помимо базовых данных граждан, входят личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес места жительства, информация об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Как отмечали в конце сентября в Генштабе, осенний призыв в РФ должен пройти с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета".

В России электронные повестки заработали поэтапно. Так, закон вступил в силу в апреле 2023 года, с осени 2024 года началось тестирование реестра в регионах. Полноценно единый реестр повесток заработал по всей стране 9 мая.