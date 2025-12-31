Россиян призвали не садиться за руль нетрезвыми в праздник

За это могут лишить водительских прав, отметил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Автовладельцам не стоит экономить на такси, возвращаясь из гостей в новогоднюю ночь, вождение машины в нетрезвом состоянии грозит лишением прав даже в праздники. Об этом напомнил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

"Лишний раз хочу напомнить, что за управление автомобилем в нетрезвом виде грозит лишение водительских прав", - сказал Холодов ТАСС. Он отметил, что в праздничные дни ГИБДД проводит специальные рейды по выявлению пьяных водителей. "В автоинспекции тоже понимают ситуацию с праздниками, поэтому стоит подумать и может уже до застолья убрать ключи от автомобиля и воспользоваться такси, возвращаясь из гостей", - сказал Холодов.

По его словам, несмотря на то, что таксисты традиционно повышают цены на свои услуги в новогодние праздники, экономить на этом не стоит. "Повышение цен на такси, конечно, может стать дополнительным поводом для автовладельцев сесть за руль нетрезвыми, но такая экономия может выйти боком - лучше заплатить за такси, чем крупный штраф и лишиться прав", - сказал Холодов.

Согласно КоАП РФ, если водитель впервые привлекается к ответственности за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Повторное нарушение (квалифицируется как уголовное. Его регулирует статья 264.1 УК РФ, которой предусмотрен штраф от 200 до 300 тыс. рублей либо взыскание дохода осужденного за период от одного до двух лет. В качестве альтернативы применяются обязательные работы продолжительностью до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Дополнительно суд вправе запретить занимать определенные должности или заниматься конкретной деятельностью на срок до трех лет.