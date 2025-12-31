Танкисты "Центра" посетили школу-интернат в ДНР в преддверии Нового года

Бойцы пообщались с учащимися, поздравили их с наступающим праздником, пожелали успехов, здоровья и мирного неба, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" поздравили воспитанников школы-интерната в ДНР с наступающим Новым годом, рассказали в Минобороны России.

"В канун Нового года, самого волшебного праздника для детей, гвардейцы навестили подшефную школу-интернат. Они пообщались с ребятами, поздравили их с наступающим праздником, пожелали успехов, здоровья и мирного неба", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по завершении мероприятия танкисты подарили каждому ребенку персональный подарок.

"Я считаю, что детей наших надо радовать, так как дети - это будущее России, и все, что мы делаем, это для них", - сказал заместитель командира полка по военно-политической работе Михаил Полищук.

В министерстве подчеркнули, что военнослужащие группировки войск "Центр" регулярно посещают детские сады, школы, а также детские дома Донецкой Народной Республики. "Проведение культурно-развлекательных и патриотических мероприятий для воспитанников подшефных социальных учреждений - одна из обязательных форм взаимодействия с подрастающим поколением", - добавили там.