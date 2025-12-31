Врач Подчиненова рекомендует не пить алкоголь за два-три часа до сна

Также необходимо контролировать периоды дневного сна, чтобы он не был слишком длительным, отметила замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Прием алкоголя в новогодние каникулы лучше завершать за два-три часа до сна, чтобы избежать проблем с качеством отдыха, сказала ТАСС врач, замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Дарья Подчиненова.

По словам медика, недосып накапливается и влияет на когнитивные способности и физическое состояние, работоспособность, а его хронические формы связаны с развитием ожирения, сахарного диабета второго типа, гипертензии.

"Старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и тоже время. Новогодняя ночь, конечно, может стать приятным исключением из этого правила, но в целом лучше всего, чтобы ваш режим в праздники не сильно отличался от рабочего, иначе первое время может быть крайне тяжело вернуться в строй. Прием алкоголя рекомендовано завершить за два-три часа до отхода ко сну. Это связано с тем, что алкоголь обладает мочегонным эффектом и может провоцировать храп, что мешает нормальному сну", - сказала она.

Подчиненова добавила, что однократное бодрствование в течение ночи не нанесет серьезного вреда, но, если сформировалась привычка засиживаться допоздна и спать до обеда, это приводит к нарушению суточных ритмов. "Вам становится трудно заснуть в положенное время, или вы просыпаетесь среди ночи и не можете заснуть", - пояснила она.

По словам эксперта, также необходимо контролировать периоды дневного сна, чтобы он не был слишком длительным: "Если вы недоспали ночью, можно отдохнуть в течение 10-20 минут в темной и хорошо проветриваемой комнате, тогда как более длительный сон может быть связан с разбитостью и нарушениями циркадного ритма".