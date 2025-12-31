ДНР начнет включаться в общероссийскую сеть ж/д с пригородных поездов

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Пригородное сообщение с другими регионами станет первым шагом ДНР к включению в общероссийскую сеть железных дорог, сообщил ТАСС министр транспорта республики Александр Бондаренко.

"Сейчас базис развития пассажирского железнодорожного транспорта идет на основании наших решений на территории этих четырех субъектов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - прим. ТАСС). Естественно, мы понимаем, что пассажирское сообщение не может быть закрыто и консолидировано всего лишь в четырех субъектах. Нам нужен полный доступ к общей сети российских железных дорог для того, чтобы наши пассажиры перемещались быстро и комфортабельно. Но, повторюсь еще раз, мы идем поэтапно", - сказал Бондаренко.

Он добавил, что на первом этапе планируется развивать пригородное железнодорожное сообщение между регионами Донбасса и Новороссии, а также сопредельными им.

Ранее Бондаренко сообщил ТАСС, что подведомственная Минтрансу ДНР перевозочная компания займется пригородными железнодорожными перевозками в Донбассе и Новороссии в 2026 году. В следующем году между ДНР и Ростовской областью планируется запустить беспересадочную электричку.