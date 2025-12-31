Транспортный комплекс Москвы поздравил читателей ТАСС с Новым годом

Поздравления озвучила советник заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности, замначальника метрополитена Юлия Темникова

Редакция сайта ТАСС

© Транспортный комплекс Москвы/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Новых достижений и побольше энергии в Новом году желают представители транспортного комплекса Москвы читателям ТАСС. Слова поздравления озвучила советник заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности, замначальника метрополитена Юлия Темникова.

"Дорогие читатели ТАСС, москвичи и гости нашей прекрасной столицы. От лица всей команды транспортного комплекса Москвы поздравляю вас с наступающим Новым годом. В эти волшебные дни Москва сияет миллионами огней. Мы постарались сделать праздничную атмосферу повсюду - в метро, трамваях, в электробусах и на реке. Украсили транспорт, чтобы ваши поездки с друзьями или близкими стали еще приятнее и радостнее", - сказала она.

В преддверие новогодних праздников в Москве украсили не только подвижной состав, но и транспортную инфраструктуру: более 100 станций метро, Северный и Южный речные вокзалы и причалы регулярного речного электротранспорта. Также по случаю праздника метро и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь, а на медиаэкранах в поездах покажут новогоднее поздравление президента.

Темникова подчеркнула, что в уходящем году транспортный комплекс сделал "несколько шагов в будущее": был запущен первый беспилотный трамвай, на рекордное число маршрутов вышло значительное количество электробусов, заработали новые цифровые сервисы для пассажиров. "Пусть и наступающий 2026 принесет вам всем новые достижения и успехи. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, энергии и всего самого доброго", - заключила она.