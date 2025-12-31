МВД: при проставлении непредусмотренных отметок паспорт подлежит замене

Обязательными к проставлению являются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту жительства в пределах России, а также сведения об отношении к воинской обязанности, напомнили в ведомстве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Паспорт гражданина РФ подлежит замене в случае внесения в него отметок, не предусмотренных положением. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Согласно пункту 9, запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные Положением [о паспорте гражданина РФ]. На основании подпункта З пункта 22 Положения паспорт подлежит замене при наличии в нем непредусмотренных сведений, отметок и записей", - сказали в пресс-центре.

По данным МВД, обязательными к проставлению являются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту жительства в пределах России, а также сведения об отношении к воинской обязанности. По желанию россияне могут внести сведения о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выданных паспортах. При этом в возрасте до 14 лет и только, если они граждане России.

До 1 января в паспорте по желанию можно проставить отметку ИНН, после нового - указать идентификатор Единого реестра населения (ИД ЕРН), который присваивается каждому гражданину РФ.