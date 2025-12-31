В Москве ожидаются облачность и до 9 градусов мороза

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от минус 10 до минус 5 градусов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Облачно, небольшой снег, местами умеренный, и гололедица ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 7 до минус 9 градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 14 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 730 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от минус 10 до минус 5 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 17 градусов.