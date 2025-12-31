На Камчатке в целях безопасности ограничили мобильный интернет

Проводной интернет и бесплатные точки доступа продолжат работать в обычном режиме

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Большая четверка - Мегафон, МТС, Билайн, Т2 - ограничила мобильный интернет на Камчатке для обеспечения безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Камчатского края.

"31 декабря в Камчатском крае, как и во многих регионах страны, будут наблюдаться перебои по передаче данных в сетях сотовых операторов большой четверки - Мегафон, МТС, Билайн, Т2. Ограничения мобильного интернета связаны с обеспечением безопасности населения, защиты объектов и инфраструктуры. Проводной интернет и бесплатные точки доступа продолжат работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

При ограничениях в регионе продолжат работать ресурсы и сервисы из перечня цифровых платформ, которые формирует Минцифры РФ из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также трех региональных сервисов. В том числе доступен мессенджер Max.

"Банкоматы выдачи наличных средств в отделениях банков и терминалы оплаты в крупных торговых сетях работают без ограничений. Возможны перебои с оплатой товаров с мобильных терминалов", - отметили в правительстве Камчатского края. В Петропавловске и Елизовском районе работает сеть бесплатных точек Wi-Fi.

"Когда связь нормализуется, будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.