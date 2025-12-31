Врач Подчиненова рекомендовала соблюдать режим питания в новогоднюю ночь

Необходимо в день праздника завтракать, обедать и ужинать, в таком случае шансы переесть во время застолья будут значительно ниже, отметила замдиректора Института медицины и медицинских технологий НГУ кандидат медицинских наук

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Россиянам необходимо соблюдать свой привычный режим питания, чтобы избежания переедания в новогоднюю ночь. Таким мнением с ТАСС поделилась замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета кандидат медицинских наук Дарья Подчиненова.

"Не изменяйте своему привычному режиму питания 31 декабря. Обязательно завтракайте, обедайте и, конечно же, ужинайте, в таком случае шансы переесть в саму новогоднюю ночь значительно ниже", - сказала собеседница агентства.

Медик рекомендовала планировать заранее, что будет на праздничном столе и в каком количестве. По ее мнению, стоит приготовить меньше, зато чаще их чередовать, чтобы новогодние каникулы не напоминали "день сурка".

"На стол хочется поставить все самое лучшее и вкусное сразу. Нередко на новогодние праздники готовят больше, чем могут съесть, а выкидывать жалко, значит надо все доесть, пока не испортится, что неизменно приводит к перееданию, не используйте в качестве мусорного ведра свой организм", - подчеркнула эксперт.

Подчиненова посоветовала заменить майонез в новогодних салатах на более легкую заправку: бальзамический уксус или смесь из белого йогурта и горчицы. Она также обратила внимание также на то, что на столе в праздничные дни должны быть свежие овощи и фрукты, чтобы организм всегда имел источник клетчатки.