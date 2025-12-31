Многодетные семьи Забайкалья будут получать выплаты на школьную форму для детей

Сумма составит 6 тыс. рублей

ЧИТА, 31 декабря. /ТАСС/. Новая ежегодная денежная выплата для многодетных семей вводится в Забайкалье. Будет выплачиваться по 6 тыс. рублей на покупку школьной и спортивной формы каждому ребенку, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С 1 января 2026 года в Забайкальском крае начнет действовать новая ежегодная денежная выплата для многодетных семей. Средства предназначены для приобретения школьной одежды и спортивной формы для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. <…> Важно, что выплата назначается без учета среднедушевого дохода семьи, на основании поданного заявления", - сообщили в пресс-службе.

Право на получение выплаты имеют семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет (включая усыновленных и находящихся под опекой). При условии, что хотя бы один из родителей является гражданином РФ.

По словам министра социальной и демографической политики Забайкалья Веры Чипизубовой, школьная форма и спортивная одежда - существенная статья расходов, особенно когда детей несколько. "Это значимое и долгожданное решение, которое напрямую поддержит семейные бюджеты в преддверии каждого учебного года. Теперь у родителей будет целевая помощь, чтобы собрать детей в школу без лишнего финансового напряжения", - приводит слова министра пресс-служба.