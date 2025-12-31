В ЛНР привлекут трех педагогов по программе "Земский учитель" в 2026 году

Решением регионального правительства в 2025 году единовременная компенсационная выплата по программе "Земский учитель" была увеличена с 1 до 2 млн рублей

ЛУГАНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Власти ЛНР намерены в 2026 году привлечь трех педагогов в рамках программы "Земский учитель" для сокращения кадрового дефицита в регионе. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.

"В 2026 году по программе "Земский учитель" в общеобразовательные организации Луганской Народной Республики планируется привлечь трех учителей. В 2025 году в общеобразовательные организации ЛНР было привлечено два учителя", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном и.о. министра образования и науки региона Евгением Мирошниченко.

Отмечается, что в общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики работают 8 556 учителей. По итогам 2025 года насчитывается 1 115 вакантных педагогических должностей.

Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в учителях английского языка, математики, физики, химии, биологии, русского языка и литературы, истории. Особенно остро дефицит ощущается в сельских и отдаленных школах, где отсутствует возможность совмещения предметов или привлечения совместителей.

В 2025 году решением регионального правительства единовременная компенсационная выплата по программе "Земский учитель" была увеличена с 1 до 2 млн рублей. Всего в ЛНР с 2024 года по программе привлечено 15 учителей.